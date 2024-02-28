Savaşın gündemi değişti: Ukrayna dronu "UFO" mu görüntüledi?

28 Şubat 2024 17:55 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 18:00

Rusya-Ukrayna savaşı, bu defa farklı bir görüntüyle gündemde. Görüntü, çatışma bölgesinde keşif uçuşu yapan bir dron tarafından kaydedildi. Ukrayna'nın 406'ncı Taburu'nda görevli askerlerin kumanda ettiği dron, bölgeyi görüntülüyordu. Bu sırada dronun kamerasının kadrajına ne olduğu anlaşılamayan disk şeklinde bir cisim girdi.

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Dronun kumanda edildiği yer istasyonundaki askerler, cismin ne olduğunu anlamaya çalıştılar ancak bir sonuca varamadılar. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler binlerce kez izlendi. Ancak ne olduğu konusunda hiç kimse net bir şey söyleyemedi.

Dron üreticileri ise bir ekipman hatası olabileceği görüşünde.

ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Öte yandan ikinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattındaki askeri hareketlilik sürüyor. 42. Tugay'ın piyade taburuna mensup Ukraynalı askerler çatışma bölgelerine yakın alanlarda eğitimlerini sürdürüyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk Oblastı'nın Donbas bölgesindeki askerlerin silahlı eğitimleri görüntülendi.