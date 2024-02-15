Savunma sanayii yatırımı, asker alımı derken Almanya'dan son çağrı silahlanma

15 Şubat 2024 16:24 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:29

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, bir ülkenin savaş yaşamaması yönündeki en büyük caydırıcılığının savaşma yeteneğinin artırılmasından geçtiğini belirtti.

Pistorius, ülkesinin bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmesi için silahlanması gerektiğini savundu.

BU İHTİMALİN DE GÖZ ÜNÜNDE BULUNDURULMASI GEREK

Almanya'nın savaşa hazır olması yönündeki açıklamaların, halk arasında rahatsızlığı ve korkuyu artırmasını anladığını ifade eden Pistorius, ancak her türlü olasılığa hazır olmak için bu ihtimalin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Pistorius, "Özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya devam edebilmemiz için önlem almamız gerekiyor." dedi.

PİSTORİUS'TAN ZORUNLU ASKERLİK VURGUSU

Zorunlu askerlik hizmetinin faydalı olabileceğine inandığını söyleyen Pistorius, 2011'de bunun kaldırılmış olmasını "hata" şeklinde nitelendirdi.

ALMANYA'DA ASKER AÇIĞINA GÖÇMEN FORMÜLÜ

Almanya ordudaki personel eksikliğini gidermek için yabancıların askere alınmasını tartışıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, yabancıların Alman ordusuna alınması önerisinin uzmanlar tarafından gündeme getirildiğini, konunun gerekli titizlikle ele alındığını belirtmişti.

ASKERLİK İÇİN PERSONEL BULMADA ZORLANIYORLAR

Almanya'nın yaklaşık 181 bin askeri bulunuyor. Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak bu sayının da ülke savunması için yeterli olmayacağı ileri sürülüyor.

Zorunlu askerliğin kaldırıldığı Almanya'da yaşlanan nüfus ve nitelikli işgücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı belirtiliyor.

SAVUNMA HARCAMALARINI DA ARTIRIYORLAR

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararı almış ve gelişmiş silah sistemleri satın almak, ülkenin silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar avroluk özel bir fon oluşturmuştu.

Hükümet, ABD yapımı F-35 savaş uçakları, Chinook nakliye helikopterleri ve İsrail yapımı Arrow-3 füze savunma sistemi alımı da dahil olmak üzere çok sayıda sözleşme imzalamıştı.

''SAVAŞA HAZIRLIK BİR CAYDIRICILIKTIR''

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ilk kez savaşa hazır hale gelmekten söz ettiğinde bunun insanları uyandırdığını aktaran Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, sonuçta meselenin kendini savunma ve rakibin saldırıda bulunma kararı almaması olduğunu ifade etmişti.

"Bu da caydırıcılıktır" diyen Breuer, savaşa hazır olmanın zihniyet değişimini gerektirdiğini söylemişti.

Breuer, "Savaşa hazır olmanın içinde çok şey var. Personel ve malzemenin göreve hazır olmasının yanı sıra zihniyet değişiminden de geçmemiz gerekiyor. Hem toplumda hem de özellikle Alman ordusunda akıl dönüşümüne ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'nın (NATO'da) taahhüt ettiği ancak bunları vaatte bulunduğundan daha geç yerine getireceği katkıları olup olmadığına ilişkin bir soruyu da Breuer, "Evet var ancak onları söylemeyeceğim. Bu iyi sebeplerden dolayı gizli. Düşman bilgileri tüm mümkün olan kaynaklardan alır, gazetelerden de." şeklinde cevaplamıştı.

Breuer, Alman Silahlı Kuvvetlerinin NATO gibi bir değişimin içinde olduğunu kaydetmişti.