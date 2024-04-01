Seçim sonrası İspanyol basını Yeniden Refah'a dikkat çekti

01 Nisan 2024 14:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:35

Seçimde CHP ile ittifak halindeki partilerin bu ittifakın dağılmasının ardından bu seçimde düşük oy almasının da CHP'nin lehine olduğu belirtildi.

İspanyol basınından El Pais, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin seçimlerde yenilgiye uğradığını duyururken CHP'nin ülkenin en kalabalık 5 ilini yöneteceğini yazdı. Haberde CHP'nin 1977'den bu yana yani 47 yıl sonra ilk kez seçimleri kazandığı belirtildi.

''AK PARTİ'NİN KALELERİ YIKILDI''

ABC ise "Türkiye, AK Parti'ye sırtını döndü" başlığının atarken sosyal demokrat CHP'nin seçimden zaferle çıktığını yazdı.

Publico ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarının İstanbul'u kazanmaya yetmediğini yazarken ülkenin birçok önemli şehrinin de AK Parti tarafından kaybedildiği belirtildi. CHP'nin bazı Anadolu şehirlerinde de zafer kazanmasına dikkat çekti.

La Vanguardia ise muhalefetin İstanbul ve Ankara'yı elde tutmayı başardığını yazarken CHP'nin, son 15 yıldaki AK Parti hakimiyetini kırdığını yazdı. CHP'nin daha önce Batı ve Akdeniz kıyılarıyla sınırlı olduğunu ancak bu seçimde AK Parti'nin kalesi olan bazı Anadolu şehirlerinde de kendini gösterdiğini belirtti.

''YENİDEN REFAH'IN YÜKSELİŞİ AK PARTİ'Yİ GERİ ÇEKTİ''

İspanya'da yayınlanan El Diario, Türkiye'deki yerel seçimlerde CHP'nin zaferi, AK Parti'nin düşüşünü Yeniden Refah Partisi'nin yükselişine bağladı. Haberde CHP'nin elindeki yerleri korumakla kalmayıp AK Parti'nin bazı kalelerinde de kazandığını yazdı.