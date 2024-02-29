Seçimlere katılabilecek mi? ABD lideri Joe Biden'ın güncel sağlık durumunu doktoru açıkladı

29 Şubat 2024 09:19 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:38

ABD Başkanı Joe Biden'ın güncel sağlık durumunu doktoru açıkladı. Sürekli olarak gaflarıyla ve yolu şaşırmasıyla gündeme gelen ve dalga konusu olan Biden'ın saplık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığı raporlandı. Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği de paylaşıldı.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşıldı. O'Connor'ın raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.

''GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLECEK FORMDA''

Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verildi.

Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.

SEÇMEN BIDEN'I 'YAŞLI' BULUYOR

Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, sağlık durumu ve yaşıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde geldi. ABC News/Ipsos tarafından 9-10 Şubat'ta yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ı ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylemişti.