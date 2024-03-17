Seçimleri fırsat bilen Ukrayna'dan peş peşe saldırılar! Putin intikam yemini etti
Rusya'da savaşın gölgesinde seçimler gerçekleşirken Ukrayna atağa geçti. Ukrayna askerleri, Rus kenti Belgorod'a peş peşe saldırılar düzenlerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin intikam yemini etti.
Rusya-Ukrayna savaşı 2 seneyi aşkın süredir devam ederken savaşın gölgesinde Rusya'da seçim yarışı gerçekleşti. Rusya'daki seçimleri fırsat bilen Ukrayna, sınır şehri Belgorod'a peş peşe saldırılar düzenledi. Ukrayna topçuları ve insansız hava araçları (İHA) Belgorod'u hedef alınca şehirde okullar ve alışveriş merkezleri kapatıldı.
Ukrayna saldırıları nedeniyle gelen kısıtlamalar, yeni bir karara kadar hafta ortasına kadar sürecek.
Dün gerçekleşen saldırılarda ise 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda ev hasar aldı.
SEÇİMLER SIRASINDA PUTİN'DEN İNTİKAM YEMİNİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod şehrine saldırılar yaptığını hatırlatarak, “Bugün oylamayı aksatmak ve insanları korkutmak için Belgorod’u tekrar vurdular.” dedi.
BELGOROD'A SALDIRILAR
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 15 ve 16 Mart’ta Rusya’nın güneyinde bulunan Belgorod bölgesindeki 21 şehirden 7’sine saldırılar düzenledi. Top, havan topu ve insansız hava araçları kullanan Ukrayna ordusunun saldırılarında bölgede 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de devlet başkanlığı seçiminde uzaktan elektronik oylama sistemini kullandı.