Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Şehirde 3 günde 2. saldırı! Sonuncusu terör eylemi çıktı
16 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:47

Şehirde 3 günde 2. saldırı! Sonuncusu terör eylemi çıktı

Avustralya'nın Sidney şehrindeki kilisede ayin sırasında piskoposa gerçekleştirilen bıçaklı saldırının 'terör eylemi' olduğu açıklandı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Wakeley bölgesinde yer alan Christ The Good Shepherd Kilisesi'ne dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Güney Galler Başkomiseri Karen Webb yaptığı açıklamada, Piskopos Mar Mari Emmanuel dahil 4 kişinin yaralandığı saldırının “terör eylemi” olduğunu ifade etti. Webb, “Yapılan değerlendirmeden sonra saldırının terör eylemi olduğu kesin” diye konuştu. Webb ayrıca, saldırganın tek başına hareket ettiğini aktardı.

Sidney'de peş peşe bıçaklı saldırılar: Bu kez Piskoposu hedef aldı işte o anlar - 1. Resim

Olayın NSW polisi, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı ve NSW Suç Komisyonu üyelerinden oluşan NSW Ortak Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) tarafından soruşturulacağı belirtildi.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

Christ The Good Shepherd Kilisesi'ne dün akşam saatlerinde gelen saldırgan, elindeki bıçağı defalarca piskoposa saplamıştı. Kilisedekilerin müdahalesiyle saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken, piskopos ve 3 kişi yaralanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Şehirde 3 günde 2. saldırı! Sonuncusu terör eylemi çıktı - 2. Resim

SALDIRININ ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI

Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan kalabalık grup , polisten saldırganın dışarı çıkartılarak kendilerine verilmesini istedi. Tansiyon giderek yükselirken, çıkan olaylarda polisler dahil çok sayıda kişi yaralandı, 20 polis aracında ise hasar meydana geldi.

AVM'DE BIÇAKLI SALDIRI

Öte yandan Avustralya'nın Sydney kentinde 13 Nisan Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Sidney'de peş peşe bıçaklı saldırılar: Bu kez Piskoposu hedef aldı işte o anlar - 2. Resim

Kilise saldırısı, ülkede 3 gün içinde gerçekleştirilen 2. bıçaklı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...