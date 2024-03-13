Şehirde kedi alarmı! Eşkali verildi 'sakın dokunmayın' uyarısı yapıldı

13 Mart 2024 10:24 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:26

Japonya'nın Fukuyama şehrinde bir fabrikadaki güvenlik açığı tüm şehri tehlikeye attı. Kaplama fabrikasında kimyasallarla dolu bir tanka düşen kedi, pati izlerinden fark edildi. Bir fabrika işçisi, sarı renkte pati izlerini gördüğü an, kedinin kimyasallı tanka düştüğünü fark etti.

Fabrikanın güvenlik kameraları incelendi. Kedinin tanka düştüğü, çıkmayı başardıktan sonra ise bölgeden uzaklaştığı fark edildi.

KEDİNİN EŞKALİ VERİLDİ, UYARILAR YAPILDI

Şehirdeki yetkililer, halka kedinin eşkalini vererek, uzak durmaları ve gördüklerinde polise haber vermeleri konusunda uyardı. Normalden farklı görünen bir kediye dokunmamalarını bildiren yetkililer, kedinin ölmüş olabileceğini de belirttiler.

Kedinin turuncu ve kahverengi renkli, oldukça asidik ve kanserojen bir kimyasallarla dolu olan bir tanka düştüğü tahmin ediliyor.

The Guardian'ın haberine göre fabrika yetkilileri, yaşanan olayın kendilerine kedi gibi küçük hayvanların içeri girmesine önlem almak için uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.