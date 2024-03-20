Şehre su veren rezervuardan ceset çıktı! Belediyeden 'suyu kaynatıp tüketin' önerisi

20 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:44

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New York'un Rochester bölgesinde yaşayanlar içme suyu sağlanan rezervuardaki cesetle sarsıldı. Rezervuardaki rutin kontroller sırasında yetişkin bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis dalgıçları sudan cesedi çıkarttılar fakat henüz ölüm sebebi ve kimliği belirlenemedi. Polis, soruşturma başlatırken suyun güvenli olup olmadığına dair testler yapıldı. Yetkililer, suyun güvenli olduğu kanısına ulaştı.

''ÜZÜCÜ BİR DURUM''

Belediye Başkanı Malik Evans, yaşanan olayı ''üzücü bir durum'' olarak tanımlarken, rezervuarın boşaltılıp temizleneceğini, su kaynağının ise temizlenene kadar tekrar hizmete açılmayacağını duyurdu.

BELEDİYEDEN 'SUYU KAYNATIN' ÖNERİSİ

Belediye ise vatandaşlara suyu kaynatmalarını ardından birkaç dakika bekleyip soğutup kullanmaları yönünde tavsiye verdi. The Mirror'ın haberine göre, bir sonraki duyuruya kadar içmek, buz yapmak, bulaşık yıkamak, diş fırçalamak ve yemek hazırlamak için kaynamış veya şişelenmiş su kullanılması gerektiği belirtildi.