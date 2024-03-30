'Sessiz Katil': Her 90 saniyede bir can alıyor

30 Mart 2024 17:12 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:46

Bu yiyeceklere ve hayvanlara dikkat! 2 kişiyi öldüren virüsün semptomları da belirsiz

Bu yiyeceklere ve hayvanlara dikkat! 2 kişiyi öldüren virüsün semptomları da belirsiz

Hafif bir enfeksiyon, küçük bir yaralanma ya da sadece bir sıyrık olarak başlayan şey yıkıcı hale gelebilir. Bisikletten düşüp dizini sıyıran küçük çocuk, isilik olan bir kadın ya da görünüşte masum bir boğaz enfeksiyonu geçiren bir adamın hepsinin ortak bir noktası vardır. Onlar, birkaç saniye içinde ölümcül hale gelen küçük, tedavi edilebilir sorunların kurbanlarıdır.

Arizona'dan 65 yaşındaki Janice Holloway, oğluyla tatile çıkmaya hazırlanırken bacağının arkasında bir kızarıklık olduğunu fark etti. Yüksek ateşi olmasına rağmen bunu önemsemedi ve planlarına devam etti.

Ancak, yaklaşık iki hafta sonraki yolculukta, oğlu nefes almakta zorlandığını fark edince onu uyandırdı. Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bir saat içinde çoklu organ yetmezliğine girdim" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYDIM"

Hava yoluyla ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson şehrine geri götürüldü ve burada kendisine sepsis teşhisi konuldu. Sepsis hastalarında sıklıkla görüldüğü gibi, asıl enfeksiyona neden olan şey hiçbir zaman keşfedilemedi.

Holloway, iki hafta boyunca tıbbi olarak komada kaldı ve tehlikeli derecede düşük kan basıncı yaşadı. 31 Temmuz'da doktorlar Holloway'in her iki bacağını dizinin hemen altından ve sağ elindeki iki eklemle birlikte kesmek zorunda kaldı.

Holloway yaşadığı durumla ilgili, "Bacaklarımın mümkün olduğunca çoğunu kurtarmaya çalışan harika bir doktorum vardı. Çok şanslıydım" ifadelerine yer verdi.

6 YAŞINDA VE 21 AMELİYAT GEÇİRDİ

Yine Arizona'dan Beauden Baumkirchner, henüz üç yaşındayken bisikletten düşmüş ve dizinden yaralanmış. Ailesi başlangıçta önemli bir şeyi olmadığını düşündü ama ertesi gün ateşi çıkıp kusmaya başlayınca acil servise götürüldü ve burada vücudu "iflas etti".

Baumkirchner, sepsise girdikten sonra yoğun bakım ünitesinde iki ay geçirdi, iki bacağı ve üç parmağı kesilmek zorunda kaldı ve şimdi altı yaşında olan çocuk 21 ameliyat geçirdi.

VAKALAR YÜZDE 20 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sepsisin erken belirtilerini yakalamak çok zordur ve bunu fark etmek için genellikle hastalığın farkında olan bilinçli bir doktor gerekir. Sepsisi tetikleyen tüm enfeksiyonların endişe verici üçte biri hastanede kapılmaktadır.

Her yıl 1,7 milyon Amerikalının sepsisten etkilendiğini söyleyen en son CDC verilerine göre, 2019-2021 yılları arasında vakalar yüzde 20 artış gösterdi.

HER 90 SANİYEDE BİR CAN ALIYOR

Her yıl 350.000 Amerikalı bu hastalıktan ölmektedir ki bu da her 90 saniyede bir hastaya denk gelmektedir. Buna rağmen, ABD'deki hastanelerin dörtte birinde sepsisin yaygınlığına rağmen herhangi bir sepsis protokolü bulunmamaktadır. ABD'nin en büyük Sepsis yardım kuruluşu, milyonlarca ölüm ve yaralanmanın önlenmesi için acil ulusal eylem çağrısında bulundu.

Kansas Üniversitesi Tıp Profesörü ve Sepsis İttifakı Başkanı Dr. Steven Simpson, "Doktorlara sepsis teşhisi koymalarına yardımcı olacak yeterli bilgi verilmiyor" dedi.