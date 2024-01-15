Sıcak hava balonu faciası! Yere çakıldılar

15 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:02

Amerika Birleşik Devletleri'nin 'dünyanın paraşütle atlama başkenti' olarak kabul edilen Arizona eyaletindeki Phoenix yakınlarında bulunan Eloy kasabasında korkunç bir olay meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde, sıcak hava balonuyla manzara keyfi yapmak isteyen turistlerin bindiği balon yere çakıldı.

Yetkililer incelemelerini sürdürürken henüz balonun neden yere çakıldığına dair açıklama yapmadılar. Faciada 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılddı.

Soruşturmayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin yürüttüğü açıklanırken hayatını kaybedenlerden birinin ailesi tarafından teşhis edildiği ve 28 yaşındaki bir hemşire olan Katie Bartrom olduğu duyuruldu.

Diğer kurbanların kimliklerinin yakınlarına haber verilinceye kadar gizli tutulacağı da belirtildi.