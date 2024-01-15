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15 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:34

ATMACA, GÖKDENİZ ve SİDA'lar Yunanistan'ın gözünü korkutuyor

Türk savunma sanayiisinin yükselişini seyreden Yunanistan son Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Türk SİDA'ları, yerli gemisavar füzeleri gibi birçok proje karşısında acil önlem paketini görüştü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: TGRT Haber, SavunmaSanayiST
Yunanistan, ATMACA, GÖKDENİZ, SİDA, Ege Denizi

Milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşuna hazırlanırken Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi yerli platformlar Yunanistan’ın gözünü korkuttu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, savunma sanayii alanında Türkiye'nin en iddialı projeleri karşısında Yunanistan’ın yetersiz olduğunu belirtti.

ATMACA, GÖKDENİZ ve SİDA'lar Yunanistan'ın gözünü korkutuyor

Ülkesine seslenen Dendias, havacılık alanında F-35’ler alınsa da Türkiye’nin çok gerisinde olduklarını itiraf etti. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de varlığını sürdürmek isteyen Yunanistan sadece havada değil denizde de Türkiye’nin projelerinden endişe ediyor.

ATMACA, GÖKDENİZ ve SİDA'lar Yunanistan'ın gözünü korkutuyor

Yunan basınının iddiasına göre; Yunan Donanması, son Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Türk Deniz Kuvvetleri için alınan yeni platform inşa kararlarının ardından bekleyen modernizasyon taleplerinin acil olarak onaylanmasını ve ek bütçe tahsis edilmesini talep etti.

ATMACA, GÖKDENİZ ve SİDA'lar Yunanistan'ın gözünü korkutuyor

YUNANİSTAN DONANMASI'NDA KIRMIZI ALARM

Off-the-record olarak Yunan basınına aktarılan bilgilere göre; Yunan Donanması'nın gerekçesinde öne çıkan bazı hususlar ise şu şekilde:

ATMACA Gemisavar Füzesi'nin seri üretim teslimatlarının gerçekleştirilmesi.

AKYA Ağır Torpido'nun harp başlıklı atış ve kabul testlerinin tamamlanması.

CENK-S, GÖKDENİZ, MAR-D gibi yeni sensör ve silah sistemlerinin envantere alınması.

ATMACA, GÖKDENİZ ve SİDA'lar Yunanistan'ın gözünü korkutuyor

İlk İSTİF Sınıfı Firkateyn TCG İSTANBUL ile REİS Sınıfı Denizaltı TCG PİRİREİS'in yakında envantere alınacak olması.

TCG DERYA ve TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ lojistik gemilerinin yakında envantere alınacak olması.

İnşası devam eden 4 adet İSTİF Sınıfı Firkateyne ilaveten 4 adet daha üretilmesi için karar alınması.

BARBAROS Sınıfı Firkateynlerin modernizasyonlarının başarılı devam ediyor olması.

Birden fazla SİDA Projesi'nin yürütülmesi ve envantere girişlerin başlayacak olması.

Bunların, Türk tarafının lokal savunma sanayii kabiliyeti ile gerçekleştirilmesi.

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