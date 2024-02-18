Sığınağı vurup şehri bastılar! İsrail sivilleri hedef alıyor

18 Şubat 2024 17:58 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:04

İsrail’in sivil ayrımı gözetmeden yaptığı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

TEPKİLERE DUYARSIZ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 135 gündür aralıksız sürüyor. Tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alan İsrail ordusu her geçen saat yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara bir yenisi daha ekliyor. İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vurdu. Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3 çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca sivil Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

30 BİNE DAYANDI!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985’e, yaralananların sayısının ise 68 bin 883’e yükseldiği duyurulmuştu.

TULKERİM’E SALDIRI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yaptığı baskında 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin 19 yaşındaki Nebil Amir ile 36 yaşındaki Muhammed el-Avfi olduğu kaydedildi.

Açıklamada İsrail askerlerinin Avfi'nin cesedini henüz Filistinlilere teslim etmediği aktarıldı. Saldırıda iki Filistinlinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının ise stabil olduğu ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 2'sinin de yaralandığı belirtilmişti.