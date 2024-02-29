Sığınmacı sayısı rekor kırdı, isyan başladı: Devlet koşulsuz para vermesin çalışsınlar!

29 Şubat 2024 08:55 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:08

Almanya Bölge Yönetim Birliği, ülkedeki sığınmacılar için harekete geçtiler. Birlik Başkanı Reinhard Sager, devletin sığınmacılara sağladığı mali desteğin koşulsuz olmaması gerektiğini savundu. Federal hükümete çağrıda bulunan Sager, Sığınmacılara Yardım Yasası'nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi:

"Almanya'da uzun süre yaşayan herkes çalışmak zorundadır. Toplumun beklediği şey bu ve birçok mültecinin de istediği şey bu. Gelecekte mültecilerin sadece hayır işlerinde çalışmalarına değil, özel şirketlerde çalışmalarına da izin verilmeli."

''ZORUNLU OLARAK ÇALIŞSINLAR''

Sadece birkaç belediyenin sığınmacılardan hayır işlerinde yararlandığını belirten Sager, özellikle personel sıkıntısı yaşanan yerlerde sığınmacıları işçi olarak şirketlere sunulması gerektiğine işaret ederek, "Önemli olan işin toplum için katma değeri değil, gönderdiğiniz sinyaldir." dedi.

Sager, federal hükümete yönelik yaptığı çağrıda, ülkede istihdam edilebilir durumdaki tüm sığınmacıların zorunlu olarak çalışmasını istedi.