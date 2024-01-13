Sigorta parası için kocasını zehirlemeye çalıştı! Kurduğu tuzak sonu oldu…

13 Ocak 2024 09:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:33

Amerika'da yaşayan bir kadın sigorta parası için eşinin kahvesine koydu. Kendisinden şüphelenen kocası tarafından yerleştirilen gizli kamerayı hesaba katmayınca olanlar oldu.

KADIN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Görüntüleri izleyen adam, olayın şokunu atlattıktan sonra polisi arayarak karısından şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, gizli kamera görüntüleriyle birlikte kadını gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkan kadın, her şeyi itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GÜVEN ÇOK ZOR BİR OLAY"

O ana ilişkin gizli kamera görüntüleri ise büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Güven çok zor bir olay", "Herkese güven olmuyor", "Kadının kötüsü de şeytanla kafa kafaya yarışır", "Taş uzaktan gelmez", "Biz kadınlara bir günde küsmedik" şeklinde yorumlar yapıldı.