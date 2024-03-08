Silahlı grup okulu bastı! Yüzlerce öğrenci kayıplara karıştı

08 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 08 Mart 2024 11:48

Şiddetin hız kesmediği Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da silahlı gruplar bir okula baskın düzenleyerek yaklaşık 300 öğrenciyi zorla kaçırdı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Kuriga kasabasında motorsikletlerle bir okula baskın düzenleyen silahlı kişiler, sabah saatlerinde okulda bulunan ve yaşları 8 ila 15 arasında değişen yüzlerce öğrenciyi kaçırarak kayıplara karıştı.

Olay, kaçırmaların sık yaşandığı Nijerya'da son yılların en büyük kaçırma eylemi olduğu belirtildi. Kaduna Valisi Uba Sani, ailelere çağrı yaparak "Tüm çocukların geri geleceğini garanti ederiz" dedi.

TÜM DÜNYA CHİBOK KIZLARI İÇİN AYAKLANMIŞTI

Ülkede 2014'te Boko Haram örgütünün Chibok köyünde 276 kız öğrenciyi kaçırması büyük ses getirmiş, tüm dünyada "Chibok kızlarını kurtarın" sloganıyla kampanyalar düzenlenmişti. 10 yıl sonra kaçırılan 100'den fazla kızın akıbeti hala bilinmiyor.

350 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin kuzeydoğusunda Çad ve Kamerun sınırında bir sığınmacı kampında da en az 200 kadın ve çocuk bu hafta silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan 213 milyon nüfuslu Nijerya'da Boko Haram örgütü özellikle kadın ve çocukları hedef alıyor. Silahlı çeteler de insanları fidye için kaçırıyor.

BM verilerine göre ülkede radikal grupların yol açtığı şiddet olaylarında 350 binden fazla kişi öldü, 2 milyona yakın kişi ise yerinden oldu.