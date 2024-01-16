16 Ocak 2024 12:18 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:19
Şili'de yangına müdahale eden uçak otoyola çakıldı! Korkunç anlar kamerada
Şili'de yangına müdahale eden bir uçak otoyola düştü. Pilot feci şekilde hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Şili'nin Talca kenti yakınlarındaçıkan yangına müdahale eden bir uçak korkunç şekilde kontrolden çıktı. Otoyola çakılan uçak, alev alev yandı.
Olay sonucunda uçağın 58 yaşındaki pilotu Fernando Solans Robles hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan tamamı sivil 4 kişi ise yaralandı.
Maule Bölge Valisi Cristina Bravo, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen pilotun ailesine başsağlığı diledi.
Bununla birlikte orman yangınlarının önlenmesi çağrısında bulundu.