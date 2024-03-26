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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:17

Şimdiye kadar yanlış biliyormuşuz! Virüslerle ilgili gerçeği araştırma ortaya çıkardı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, virüsler hakkında şimdiye kadar bilinen bir yanlışı ortaya çıkardı. Virüslerin daha çok hayvanlar yoluyla değil insanlar aracılığıyla hayvanlara bulaştığı belirtildi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Şimdiye kadar yanlış biliyormuşuz! Virüslerle ilgili gerçeği araştırma ortaya çıkardı

İngiltere'de Londra Kolej Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma şimdiye kadar yanlış bilinen bir bir gerçeği ortaya koydu. Bilim insanları, virüslerin türler arasındaki sıçramalarını inceledi. Bu çalışma için küresel bir veri tabanı kullanıldı. 12 milyon sekansın bulunduğu veri tabanında yapılan incelemeler sonucunda virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği belirlendi. 

Şimdiye kadar yanlış biliyormuşuz! Virüslerle ilgili gerçeği araştırma ortaya çıkardı - 1. Resim

''BİZ HAYVANLARA DAHA FAZLA VİRÜS YAYIYORUZ''

Araştırma ekibinde yer alan biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz" ifadesini kullanırken, örnek olarak ise Covid-19'un insanlara bulaşmasının çok daha hızlı yayılımını gösterdi. 

Tan, virüslerin insanlardan hayvanlara yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok tür için tehdit oluşturduğunu da vurguladı. 

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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