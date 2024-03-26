Şimdiye kadar yanlış biliyormuşuz! Virüslerle ilgili gerçeği araştırma ortaya çıkardı

26 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:17

İngiltere'de Londra Kolej Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma şimdiye kadar yanlış bilinen bir bir gerçeği ortaya koydu. Bilim insanları, virüslerin türler arasındaki sıçramalarını inceledi. Bu çalışma için küresel bir veri tabanı kullanıldı. 12 milyon sekansın bulunduğu veri tabanında yapılan incelemeler sonucunda virüslerin insan ile hayvan arasında hareket ettiği durumlarda vakaların yüzde 64'ünde insanların hayvanları enfekte ettiği belirlendi.

''BİZ HAYVANLARA DAHA FAZLA VİRÜS YAYIYORUZ''

Araştırma ekibinde yer alan biyolog Cedric Tan, yaptığı açıklamada, "Biz hayvanlara onların bize verdiğinden daha fazla virüs yayıyoruz" ifadesini kullanırken, örnek olarak ise Covid-19'un insanlara bulaşmasının çok daha hızlı yayılımını gösterdi.

Tan, virüslerin insanlardan hayvanlara yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok tür için tehdit oluşturduğunu da vurguladı.

Araştırma, "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.