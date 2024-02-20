Şin-Bet'ten uyarı: Mescid-i Aksa kısıtlaması din savaşı çıkarır!
Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine getirilen kısıtlamanın 'din savaşına yol açabileceği' konusunda İsrail istihbaratı hükümete uyarıda bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması talimatı verdi. İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, hükümete uyarıda bulundu. Bar, güvenlik toplantısında bu kısıtlamanın öfkeli bir tepkiye yol açacağını ve bu durumun Hamas'ın işine yarayacağını söyledi. Bar, kısıtlamaların Müslüman-Yahudi çatışmasına yol açabileceğini de söyledi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
ONAY NETANYAHU'DAN GELDİ
İsrail'in "Kanal 13" televizyonunun 18 Şubat'ta yayınladığı haberde, Şin-Bet'in İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti.
İsrail Başbakanlığı da dün bir açıklama yaparak "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etmişti. Açıklamada, Mescid-i Aksa'da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
HAMAS: SİYONİST SUÇ DERİNLEŞİYOR
Hamas ise İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlama kararını "Siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" olarak değerlendirmişti.
Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlerine kısıtlamalar getiriyor.