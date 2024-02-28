Singapur'da 3 yıl sonra bir ilk! Nişanlısını boğan sanık idam edildi

28 Şubat 2024 22:25 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 22:34

Singapur'da 2019'dan bu yana ilk idam cezası, eski nişanlısını boğarak öldüren 35 yaşındaki Ahmed Salim'e uygulandı. Bangladeş vatandaşı olan Salim, 2018 yılında bir otel odasında işlediği cinayetin ardından mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmıştı.

CEZAEVİNDE ASILDI

Singapur Polis Kuvvetleri (SPF) tarafından yapılan açıklamada, Salim'in 28 Kasım 2023 tarihinde Changi Cezaevi'nde asılarak idam edildiği belirtildi.

AF BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Salim, mahkeme tarafından 2020 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı özel affına başvuran Salim’in başvurusu reddedilmişti.