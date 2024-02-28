Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Singapur'da 3 yıl sonra bir ilk! Nişanlısını boğan sanık idam edildi
28 Şubat 2024 22:25 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 22:34

Singapur'da 3 yıl sonra bir ilk! Nişanlısını boğan sanık idam edildi

Singapur'da 3 yıl aradan sonra ilk idam cezası uygulandı. Söz konusu idam, Singapur'da 2019'dan bu yana ilk idam cezası olarak gerçekleşti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Singapur&#039;da 3 yıl sonra bir ilk! Nişanlısını boğan sanık idam edildi
Singapur

Singapur'da 2019'dan bu yana ilk idam cezası, eski nişanlısını boğarak öldüren 35 yaşındaki Ahmed Salim'e uygulandı. Bangladeş vatandaşı olan Salim, 2018 yılında bir otel odasında işlediği cinayetin ardından mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmıştı.

CEZAEVİNDE ASILDI

Singapur Polis Kuvvetleri (SPF) tarafından yapılan açıklamada, Salim'in 28 Kasım 2023 tarihinde Changi Cezaevi'nde asılarak idam edildiği belirtildi.

Singapur'da 3 yıl sonra bir ilk! Nişanlısını boğan sanık idam edildi - 1. Resim

AF BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Salim, mahkeme tarafından 2020 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı özel affına başvuran Salim’in başvurusu reddedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...