Sırbistan yine karıştı! Halk seçimlerin iptali için sokağa indi

17 Ocak 2024 04:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 04:15

Sırbistan’da muhalefet, geçtiğimiz sene 17 Aralık’ta yapılan erken genel ve yerel seçimlerin iptal edilmesi çağrısıyla bir kez daha başkent Belgrad’da sokağa indi.

Muhalif partilerin oluşturduğu “Sırbistan Şiddete Karşı” adlı ittifak tarafından Cumhuriyet Seçim Komisyonu binası önünde başlayan protestoya, binlerce kişi destek verdi. Bir ay önce gerçekleştirilen seçimlere hile karıştığı iddiasıyla yapılan gösteride, bundan altı yıl önce, 16 Ocak 2018 tarihinde öldürülen Kosovalı Sırp muhalif siyasetçi Oliver Ivanovic cinayetinin aydınlatılması talebinde de bulunuldu.

SEÇİMLERİN TEKRARI İSTENİYOR

Sırbistan Şiddete Karşı ittifakının önde gelen isimlerinden Marinika Tepic, 17 Aralık’ta seçim mühendisliği yapıldığı iddialarını yineleyerek, yeni şartlar altında seçimlerin tekrarlanmasını talep ettiklerini söyledi. Avrupa Parlamentosu’nun yarın Sırbistan’daki seçimleri tartışmaya başlayacağını belirten Tepic, “Bugün sadece Avrupa değil, tüm gezegen hırsızları suçüstü yakaladığımızı biliyor. Açlık grevi başlatmış olmamızın sebebi bu. Avrupa’ya, dünyaya, uluslararası topluma seslenerek yaşamlarımızda, bu ülkede yapılan seçimlerde neler olup bittiğini ve burada adil ve özgür bir seçimden bahsedilemeyeceğini gösteriyoruz. Eğer bu mücadeleyi bırakırsak, bir daha asla seçim olmayacak” dedi.

Tepic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından desteklenen Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerde hile iddiasıyla 18 Aralık’ta açlık grevine başlamış ve 13 gün sonra doktorların tavsiyesiyle eylemine son vermişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), 18 Aralık’ta seçimlerde ciddi düzensizlikler tespit edildiğini açıklamış fakat Cumhurbaşkanı Vucic ve iktidar partisi, seçimlerde hırsızlık iddialarını reddetmişti. Konuya ilişkin açıklamasında Vucic, 17 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerin şimdiye kadar yapılan “en temiz” seçimler olduğunu ve “seçim sürecinin neredeyse mükemmel” olduğunu ileri sürmüştü.

Cumhuriyet Seçim Komisyonu da 12 Ocak’ta seçimlerin kesin sonuçlarını ilan etmiş ve muhalefetin seçimlere yönelik itirazları reddedilmişti.