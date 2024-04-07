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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 06:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 06:41

Slovakya’da cumhurbaşkanı seçimini Pellegrini kazandı

Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Başbakan Robert Fico’nun desteklediği Meclis Başkanı Peter Pellegrini, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,24’nü alarak kazandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Slovakya’da cumhurbaşkanı seçimini Pellegrini kazandı

Yaklaşık 4,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk turu 24 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Meclis Başkanı Peter Pellegrini ile eski Diplomat Ivan Korkov, Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

Slovakya İstatistik Kurumunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,24'ünü alan Pellegrini, seçimin kazananı oldu.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının sandığa gittiği seçimde eski diplomat Korkov ise oyların yüzde 46,76'sını aldı.

Bu sonuçlara göre 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine Başbakan Fico’nun desteklediği Pellegrini seçilmiş oldu.

Korkov, yenilgiyi kabullenerek seçimin kazananı Pellegrini’yi tebrik etti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Pellegrini'yi arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.

Öte yandan Caputova, görevini 15 Haziran'da devredecek.

Uzmanlar, Ukrayna’daki savaşa ilişkin Pellegrini’nin Başbakan Fico ile benzer düşüncelere sahip olduğunu, onun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Fico’nun elinin daha da güçlendiği görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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