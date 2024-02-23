Sokaktaki en çirkin ev damgası yemişti! Fiyatı on milyonlara katlandı

23 Şubat 2024 12:36 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 12:37

İngiltere'de bir çift "sokaktaki en çirkin ev" için 150 bin Sterlin (5.907.240 TL) harcadı ve YouTube'da "Kendin Yap" videoları izleyerek işlemleri ve aşamaları öğrendikten sonra evin değerini iki katına çıkaracak bir inşaata girişti. İnşaat sonunda sokağın en çirkin evini hayallerindeki eve dönüştürdü.

37 yaşındaki Lizzy Williams ve finans sektöründe çalışan 40 yaşındaki kocası Phil, İngiltere'nin St Albans şehrinde bulunan, Hertfordshire'daki dört yataklı yarı müstakil evi Haziran 2014'te satın aldılar.

EVİ YENİLEMEK DOKUZ YILLARINI ALDI

Tavanda delikler, ölü bitkiler ve alt kattaki tuvalette büyüyen mantarlarla dört yıldır içinde yaşanmadığı için evin sokaktaki "en çirkin" mülk olduğunu iddia ediyorlar.

Çift, mülkü yenilemek için dokuz yıl harcadı ve 200 bin sterlin tasarruf ettiklerini tahmin ediyorlar. Sıhhi tesisat, elektrik, yüzme havuzu inşa etme ve mutfak kurmayı öğrenmek için YouTube'da "Kendin Yap" konseptli videolara başvurdular.

Tadilatı geçtiğimiz Eylül ayında tamamladılar ve evi mükemmel bir aile yuvasına dönüştürdüklerini söylediler.

EVİN DEĞERİNİ İKİ KATINA ÇIKARDILAR

Lizzy ve Phil, birikimlerini ve maaşlarını kullanarak "sokaktaki en çirkin evi" dönüştürmek için 150 bin Sterlin harcadılar ve evin değerini iki katına çıkardıklarını söylüyorlar.

St Albans, Hertfordshire'da pazarlama alanında çalışan Lizzy şunları söyledi:

"Phil ayrıntılara çok odaklanıyor. Bilgiyi gerçekten iyi özümsüyor. Bize yardımcı olması için pek çok çevrimiçi forum kullandık. YouTube videoları da izlerdik. Bize yardımcı olmaları için arkadaşlarına ve ailesine danışır ve durumlara nasıl yaklaşacağı konusunda tavsiye isterdi. İnternette sayısız araştırma yaptık ve arkadaşlarımıza sorduk. Eve kalbimizi ve ruhumuzu koyduk. Tadilatın çoğunu kendimiz yapmış olmamız evimizi gerçekten özel kılıyor. İşlerin çoğunu kendimiz yaptığımız için ana evin yenilenmesi yaklaşık altı yılımızı aldı. Yenilemeyi geçen yıl bahçeyi de bitirerek tamamen tamamladık - evi ilk satın almamızdan dokuz yıl sonra."

BAŞLANGIÇTA İKİ YATAK ODASINDA YAŞADILAR

Haziran 2014'te evi satın alan çift, altı ay sonra evin içini boşaltmaya başlamak üzere eve taşındı. Phil ve Lizzy, yenileme çalışmaları devam ederken başlangıçta iki yatak odasında yaşamışlar.

Lizzy, "Ön odayı yatak odamız olarak düzenledik ve sonra oturma odası olarak kullandığımız bir arka yatak odamız vardı. Diğer her yerde çalışma yapıyorduk. Bir yıl boyunca o odalarda yaşadık. Ek binayı inşa ederken bir yıl boyunca evin arka tarafını da kullanmadık." ifadelerine yer verdi.

EVİ GENİŞLETEREK DÖRT ODA DAHA EKLEDİLER

Mülkü satın aldıklarında dört yatak odası vardı. Phil ve Lizzy yatak odalarını büyütmek için evi genişlettiler ve garajı dönüştürerek dört oda daha eklediler.

Lizzy sözlerini, "Satın aldığımız evle aynı değil, yeniden tesisat döşedik, komşularla birlikte iki katlı bir arka uzantı ekledik. Evin ayak izini genişleterek bahçeye geri dönmeyi başardık. Garajı, hizmet odası, tuvalet, çalışma odası ve bagaj odası olarak kullandığımız dört odaya dönüştürdük. Biraz da aşağı indik, evin altında sadece depolama için kullanılan bir boşluk vardı. O alanı yeniden kazandık ve şimdi mutfak alanımıza adım atıyorsunuz." ifadeleriyle noktaladı.