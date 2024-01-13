Somali açıklarında, 'operasyon' yürüten 2 ABD askeri kayboldu

13 Ocak 2024 11:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:28

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yazılı açıklamasına göre, Somali açıklarında "operasyonlar" yürüten donanmada görevli 2 asker, 11 Ocak akşamı denizde kayboldu. ​​​​​​​Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken çalışmalar tamamlanana kadar ek bilginin "güvenlik gerekçesiyle" verilmeyeceği aktarıldı.

Kaybolan askerlerin, "çeşitli görevleri desteklemek üzere ABD 5'inci Filosu (C5F) operasyon alanında" konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN HELİKOPTERİ ALIKONULMUŞTU

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de acil iniş yapan ve terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulan BM helikopteriyle ilgili temel önceliklerinin helikopterdeki kişilerin güvenliği olduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü duyurmuştu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM helikopterine ilişkin Somali'nin Galmudug eyaletinde bir olay gerçekleştiğini teyit edebileceğini söyleyen Dujarric, "Kurtarma çabaları üzerinde çalışıyoruz. Ancak helikopterdeki kişilerin güvenliği için bu konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacağız" diye konuşmuştu.