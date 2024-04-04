Somali'de patlama! Kahreden haber geldi: Ölenler arasında Türkler de var
Somali’nin başkenti Mogadişu’da yardım görevlilerini taşıyan aracın geçişi sırasında yaşanan mayın patlamasında 2’si Türk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Garabaaley Bölgesi'nde mayın patladı. Ramazan ayı nedeniyle bölgede yardım çalışmaları yapan Türk derneğin çalışanlarıda vardı.
Türk çalışanları taşıyan aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada, 2’si Türk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.
KİMİN YERLEŞTİRDİĞİ BİLİNMİYOR
Mayını yola kimin yerleştirdiği henüz bilinmezken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
TÜRK VATANDAŞLARINDAN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.
Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.