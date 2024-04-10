Son dakika! Hamas liderine ağır darbe: 3 oğlu ve akrabaları öldü

10 Nisan 2024 17:57 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 18:54

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

HEDEF ALINDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı. Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

HANİYE DOĞRULADI!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti. Haniye, yaptığı açıklamada, oğullarının ve torunlarının İsrail saldırısında hayatlarını kaybettiğini doğrulayarak, öldürülen çocuklarının Hazem, Amir ve Muhammed olduğunu söyledi. Haniye, "Bu acı ve kanla halkımız, davamız ve ulusumuz için umut, gelecek ve özgürlük oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haniye, İsrail’in ölüm, yıkım ve yok etme yoluyla alamadığını müzakerelerde de alamayacağını vurgulayarak, "Düşman, oğullarımı öldürerek pozisyonumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa hayal görüyor demektir" dedi.

Haniye, ayrıca İsrail saldırılarında bugüne 60 aile üyesinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Etnik temizlik ve soykırım savaşı var. Kitlesel yer değiştirme var" dedi.