16 Mart 2024 20:14 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:35
Son dakika! ABD Philadelphia'da silahlı saldırı: En az 3 ölü
Son dakika haberi... ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü öğrenildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Polis, saldırganın olay yerinden kaçtığını arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.
"EVDE KALIN"
ABD'li yetkililer, saldırının ardından insanları evlerinde kalması için uyardı. Middletown kasabası polisi, komşu Falls kasabasında silahlı saldırılar meydana geldiğini paylaştı. Silahlı saldırıların "hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi" yapıldığı netlik kazanmadı.
Kentte yapılması planlanan Aziz Patrick Günü geçit töreni iptal edildi.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr