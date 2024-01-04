Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralılar var

04 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:01

ABD, Iowa eyaletinde bulunan bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Yaklaşık bin 786 öğrencinin bulunduğu Perry Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Polis, kimliği belirlenen saldırganın öldüğünü duyururken ayrıntı vermedi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Beyaz Saray olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.