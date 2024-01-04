04 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:01
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika haberi: ABD’nin Iowa eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
ABD, Iowa eyaletinde bulunan bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Yaklaşık bin 786 öğrencinin bulunduğu Perry Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Polis, kimliği belirlenen saldırganın öldüğünü duyururken ayrıntı vermedi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Beyaz Saray olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.