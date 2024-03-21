ABD'den 'Gazze' adımı: BMGK'da oylamaya sunulacak

21 Mart 2024 23:44 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:00

Hamas-İsrail savaşı Gazze Şeridi'nde devam ederken ABD'den kritik Gazze adımı geldi. ABD rehine anlaşmasının bı̇r parçası olarak Gazze’de acı̇l ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını yarın BM Güvenlik Konseyi̇'nde oylamaya sunacak.

ABD'DEN ATEŞKES TASARISI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Nate Evans, ABD’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının yarın BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunulacağını açıkladı.

"BMGK'DA OYLAMAYA SUNACAĞIZ"

Evans, `ABD son birkaç haftadır Konsey üyeleriyle birlikte, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardımların artmasına yardımcı olacak bir rehine anlaşmasının bir parçası olarak Gazze'de acil bir ateşkes sağlamayı hedefleyen devam eden diplomatik çabaları destekleyecek bir karar üzerinde ciddi bir şekilde çalışmaktadır. Güvenlik Konseyi ile yaptığımız pek çok istişarenin ardından bu kararı cuma sabahı oylamaya sunacağız` dedi.

ABD, 7 Ekim’den bu yana BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etti.

AB'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Gazze’de acil insani ateşkes çağrısı yapıldığını duyurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapıldı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ateşkes çağrısını AB liderlerinin Orta Doğu'ya ilişkin güçlü bir ortak açıklaması olarak nitelendirerek, “AB, (Gazze Şeridi’nde) sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil bir insani duraklama çağrısında bulunuyor. Sivil halka hayat kurtaran yardımların sağlanması için felaket durumundaki Gazze'ye tam ve güvenli insani erişim hayati önem taşıyor” dedi.