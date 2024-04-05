Son dakika: ABD'nin New York kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem

05 Nisan 2024 18:12 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:23

ABD'nin New York kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin 10 km derinlikte olduğunu duyurdu.

30 SANİYE HİSSEDİLDİ

Depremin New York City'nin yanı sıra New Jersey ve Kuzey Pennsylvania'da hissedildiği bildirilirken, kent sakini Charita Walcott, depremin 30 saniye hissedildiğini ifade etti.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Deprem paniğe neden olurken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor....