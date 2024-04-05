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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 18:12 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:23

Son dakika: ABD'nin New York kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: ABD&#039;nin New York kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem

ABD'nin New York kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin 10 km derinlikte olduğunu duyurdu.

30 SANİYE HİSSEDİLDİ

Depremin New York City'nin yanı sıra New Jersey ve Kuzey Pennsylvania'da hissedildiği bildirilirken, kent sakini Charita Walcott, depremin 30 saniye hissedildiğini ifade etti.  

Son dakika: ABD'nin New York kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Deprem paniğe neden olurken can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor....

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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