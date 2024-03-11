Son dakika! Almanya'dan Türkiye'nin ilgilendiği Eurofighter ile ilgili açıklama

11 Mart 2024 16:32 - Güncelleme : 11 Mart 2024 16:40

Türkiye'nin 5. Nesil KAAN ve F-16 savaş uçaklarının yanına envantere katmayı planladığı Eurofighter savaş uçakları ile ilgili Almanya'dan açıklama geldi.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla NTV'e konuşan Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, iki ülke arasındaki sıcak başlıkları da değerlendirdi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Almanya'nın Eurofighter konusunda Türkiye'den beklentilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Schulz, "Federal hükümet, bu konuda son derece titiz davranarak çok ayrıntılı ve titiz bir inceleme yaptıktan sonra bir karara varıyor." diyerek sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Schulz, "Bununla birlikte iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey temaslarda bu konunun da gündeme geldiğini ve gelmekte olduğunu bu noktada vurgulayabilirim." dedi. Schulz, Shengen başvuruları ile ilgili olarak da iki aşamalı sistem sayesinde bekleme süresini kısaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sıklıkla "Neden vize almak için başvurmak bu kadar uzun sürüyor" sorusunu duyduklarını ve çözüm odaklı olarak da yeni bir randevu sistemi uygulamaya koyduklarını dile getiren Schulz, "Oluşturulan kayıt neticesinde kronolojik sıraya göre kişilere vize başvurusu için randevu veriliyor." dedi.

SCHENGEN SORUNU ÇÖZÜLECEK Mİ?

Alman hükümeti olarak mümkün olduğunca çok sayıda Türk vatandaşının Almanya'ya gelmesini istediklerinin altını çizen Schulz, 2023 yılı boyunca Türkiye genelinde 240 binin üzerinde Schengen vizesi verdiklerini söyledi.

Talebin çok yoğun olduğundan da söz eden Schulz "Başka hiçbir ülkede bu kadar büyük bir sayıda vize verilmedi. Ne yazıkki karşılamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

ÖRTÜLÜ AMBARGOLAR KALKACAK MI?

Schulz, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin beklemede olan savunma sanayi projelerini etkilemeyeceği mesajı verirken "Bu iki hususu birbiriyle bağlı görmek doğru olmayacaktır" ifadesini kullandı.