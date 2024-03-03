Son dakika! Ateşkes artık çok daha yakın Hamas saat verdi

03 Mart 2024 11:21 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:30

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 149. günde de devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda süren ateşkes görüşmelerine dair dün umut verici bir haber geldi. ABD'li bir yetkili, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini öne sürdü.

''Şimdi de Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi gerekiyor'' diyen yetkiliye cevap gecikmedi. Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi durumunda Gazze'de ateşkesin ''24 ila 48 saat içinde'' mümkün olabileceğini söyledi.

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