Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Son dakika! Ateşkes artık çok daha yakın Hamas saat verdi
03 Mart 2024 11:21 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:30

Son dakika! Ateşkes artık çok daha yakın Hamas saat verdi

Son dakika... İsrail'in ateşkese onay verdiği iddiasının ardından Hamas'tan da açıklama geldi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ''24 ila 48 saat içinde'' mümkün olabileceğini söyledi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: AFP
Son dakika! Ateşkes artık çok daha yakın Hamas saat verdi
Hamas, İsrail, Gazze, Filistin

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 149. günde de devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda süren ateşkes görüşmelerine dair dün umut verici bir haber geldi. ABD'li bir yetkili, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini öne sürdü. 

''Şimdi de Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi gerekiyor'' diyen yetkiliye cevap gecikmedi. Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi durumunda Gazze'de ateşkesin ''24 ila 48 saat içinde'' mümkün olabileceğini söyledi.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: AFP
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...