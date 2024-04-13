Son dakika! Avustralya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

13 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:17

Avustralya'nın Sidney kentinde bir alışveriş merkezinde bıçaklama olaylarının meydana geldiği ihbarı üzerine polis büyük bir operasyon başlattı. Şehirdeki Westfield Alışveriş Merkezi'nde bir adamın bıçakla dolaştığı ihbarı üzerine acil servis ekipleri hızla bölgeye intikal etti ve alışveriş yapanlar hızla tahliye edildi.

Bir adam silah seslerini duyduğu sırada saçını kestirdiğini ve alışveriş merkezinin boşaltılmaya başlandığını ileri sürdü.

Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu saldırıyı "ciddi bir vaka" olarak niteledi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 4 ölü olduğu, bir bebeğin de bıçaklandığı belirtiliyor. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Birçok sosyal medya hesabında kalabalığın kaçtığını ve polis ekiplerinin alışveriş merkezi çevresini kuşattığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Avustralya medyası olayda birden fazla bıçaklama olduğunu bildirdi. Öte yandan, insanlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

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