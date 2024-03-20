Son dakika! Bakan Fidan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklamalarda bulunuyor

20 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:23

Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim." dedi.

İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini meslektaşına bir kez daha ifade ettiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. Avrupa Birliği içerisinde Gazze konusunda ilk günden itibaren ilkeli bir tutum izleyen ve Filistin halkının yanında olan ülkelerden biridir İspanya. İspanya'nın takdire şayan bu tutumu Filistin meselesinin dini ve etnik kimliklerinin üstünde evrensel bir dava olduğunun da ayrıca ispatı niteliğindedir."

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

Bizim de İsrail'e yönelik uluslararası baskının oluşturulması için çabalarımız sürüyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in açıklamaları ise şu şekilde:

İspanya'nın önerisi bir barış konferansının düzenlenmesi. Bu konferansta hepimiz bir araya gelip Filistin devletini tanıyabiliriz. İspanya'nın duruşunu herkes biliyor.

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