Son dakika! Birçok ülkede diplomatlar tahliye ediliyor! İsrail 'maksimum seviyede alarm' verdi

04 Nisan 2024 20:42 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:54

İsrail büyükelçilerini geri çekti ve dünya genelindeki büyükelçiliklerini tahliye etmeye başladı. Bazı büyükelçilere halka açık etkinliklere katılmamaları tavsiye edildi. Bu kararın İsrail Dışişleri Bakanlığı ile iç güvenlik teşkilatı Şin Bet arasında istişare edilerek alındığı bildirildi.

Bu karar, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir üyesi olan Muhammed Rıza Zahedi'nin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde alındı.

DİPLOMATLAR İRAN'IN MİSİLLEMESİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

Jerusalem Post'un haberine göre, yurt dışında görev yapan İsrailli diplomatlar İran'ın olası misillemesinden endişe duyduklarını ve elçiliklerinin hedef haline gelebileceğinden korktuklarını ifade ettiler.

İsrailli gazeteci Itay Blumental X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu:

"İran'ın vereceği karşılıkla ilgili değerlendirmelerin bir parçası olarak bu akşam bir haber yayınladık: Dünyanın dört bir yanındaki İsrail büyükelçiliklerinde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı."

"Shin Bet ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan durum değerlendirmesinin ardından çeşitli ülkelerdeki bazı misyonlar tahliye edildi. Yurtdışındaki İsrail temsilcilerinden bazıları alternatif yerlere taşındı ve ayrıca şu anda halka açık etkinliklere katılmamaları istendi."

Son dakika haberinin detayları geliyor...