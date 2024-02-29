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29 Şubat 2024 20:30 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 20:57

Son Dakika! BMGK, Gazze gündemiyle toplanıyor

Son Dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'deki son gelişmeleri ele almak için bugün toplanıyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
BMGK

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırının ardından TSİ 00.15’te toplanması bekleniyor.

ACİL GÜNDEMLE TOPLANIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir’in talebi üzerine toplanma kararı aldı. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15’te başlaması bekleniyor.

Son Dakika! BMGK, Gazze gündemiyle toplanıyor - 1. Resim

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından ABD tarafından da açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyı "ciddi bir olay" olarak nitelendirdiği ve saldırının incelendiği ifade edildi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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