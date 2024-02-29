Son Dakika! BMGK, Gazze gündemiyle toplanıyor

29 Şubat 2024 20:30 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 20:57

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırının ardından TSİ 00.15’te toplanması bekleniyor.

ACİL GÜNDEMLE TOPLANIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir’in talebi üzerine toplanma kararı aldı. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15’te başlaması bekleniyor.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından ABD tarafından da açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyı "ciddi bir olay" olarak nitelendirdiği ve saldırının incelendiği ifade edildi.