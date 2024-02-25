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25 Şubat 2024 21:17 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:40

Son dakika: Brezilya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklara döküldü

Son dakika haberi: Brezilya’da yürütülen darbe girişimi soruşturmasında adı geçen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi. Bolsonaro'ya destek için toplanan protestocuların sayısının 700 bin kişi olacağı belirtilirken, henüz resmi bir sayı açıklanmadı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika: Brezilya&#039;da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklara döküldü
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Brezilya’da 2022 yılı sonunda darbe girişimi iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen ve pasaportuna el konulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun binlerce destekçisi sokağa indi. Bolsonaro destekçileri, başkent Sao Paulo'daki Paulista Bulvarı'nda toplanarak, Bolsonaro’ya destek gösterisi düzenledi.

BOLSONARO'YA DESTEK SLOGANLARI

Bolsonaro, söz konusu protestoyu "hukukun üstünlüğü, özgürlük, aileler ve gelecek için barışçıl bir toplantı" olarak nitelendirdi. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Bolsonaro’ya destek sloganları attı.

Bolsonaro'nun protesto sırasında konuşma yapması bekleniyor.

Son dakika: Brezilya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklara döküldü - 1. Resim

Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022'de Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarını bozmaya yönelik bir kararname taslağı düzenlemek, askeri liderlere bir darbe girişimine katılmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını hapse atmayı planlamakla suçlanmıştı.

Son dakika: Brezilya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklara döküldü - 2. Resim

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ DARBE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Bolsonaro'nun destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra 8 Ocak 2023'te askeri darbe çağrısında bulunarak, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'ye baskın düzenlemişti.

700 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Protestoya 700 bin kişinin katılması beklenirken, henüz resmi bir sayı açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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