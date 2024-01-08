Son dakika! Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

08 Ocak 2024 20:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 20:54

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Fransa Başbakanı Borne'un istifa ettiğini bildirdi. Macron, hizmetleri için Borne'a teşekkür ederken istifanın yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle yaşandığı öne sürüldü.

Başbakanın istifası, emeklilik reformu ve göçmen yasalarında yapılan tartışmalı değişikliklerin tetiklediği siyasi krizler sonrası geldi.

Borne'un istifası Avrupa Parlamentosu seçimlerinden beş ay önce gerçekleşirken, Avrupa'da artan yaşam maliyetleri ve Avrupa hükümetlerinin göç akışını engellemedeki başarısızlığı nedeniyle halkın hoşnutsuzluğunun yaygın olduğu bir dönemde seçimlerin çarpıcı sonuçlara sahne olması bekleniyor.

GÖÇMEN VE EMEKLİLİK REFORMU...

Fransa'da anketler Macron'un partisinin haziran ayındaki seçim öncesinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisinin sekiz ila on puan gerisinde olduğunu öne sürüyor.

Katılaştırılmış göç kurallarının parlamentoda kıl payı kabul edilmesinin Macron'un merkezci çoğunluğundaki derin çatlakları ortaya çıkarmasından bu yana hükümet değişikliği spekülasyonları artmıştı. Macron'un kendisi de yeni bir siyasi girişim sözü vermişti.

YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLANA KADAR GÖREVE DEVAM EDECEK

Borne'un yerine geçebilecek potansiyel adaylar arasında 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal ve 37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu gösteriliyor ki bu iki isimden hangisi göreve gelirse Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı olacak.

Borne, yeni başbakan belirlenene kadar görevine devam edecek.