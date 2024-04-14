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14 Nisan 2024 01:06 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:39

İran İsrail'e balistik füze fırlattı iddiası

İran devlet haber ajansı İRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etti.

IRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına misilleme olarak İsrail'e yönelik kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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