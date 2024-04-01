Son dakika! İran medyası duyurdu: Şam Büyükelçilik binası vuruldu!

01 Nisan 2024 18:18 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:00

İran medyası İsrail'in, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binanın hedef alındığını duyurdu.

REUTERS: İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

AFP ise saldırının Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin yakınlarına düzenlendiğini ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Reuters, saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahedi'nin öldüğünü bildirdi.

YÜKSEK RÜTBELİLER DE BİNADAYDI

İran yanlısı kaynaklar binada, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin yanı sıra diğer bazı Yüksek Rütbelilerin de bulunduğunu iddia ediyor.

Haberlerde İran Büyükelçiliği yakınındaki bir binanın hedef alındığı ifade edilerek, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

İran basınında yer alan haberlerde ise, İran Büyükelçisi’nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail ya da İran tarafı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olay yerinden çekilen görüntülerde hedef alınan binanın yerle bir olduğu görüldü.