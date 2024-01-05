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    • 05 Ocak 2024 20:32 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 21:02

    Son dakika! İran, teröristlerin peşine düştü: Kanlı saldırıyla bağlantılı 11 kişi gözaltında

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

    Son dakika! İran, teröristlerin peşine düştü: Kanlı saldırıyla bağlantılı 11 kişi gözaltında
    İran, Son Dakika, Terör Örgütü

    İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninde terör örgütü DEAŞ tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen 2 patlamada, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi de yaralandı.

    Terör saldırısında sonra harekete geçen İran güvenlik güçleri, intihar saldırısı gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı olduğunu tespit ettikleri kişilerin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

    TERÖRİSTLERİ BARINDIRMIŞLAR...

    İran devlet televizyonu, Kirman'daki terör saldırılarına karşı başlatılan operasyonlarla ilgili bilgileri İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamalarına dayanarak aktardı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombanın Kirman çevresinde bir evi kullandığı tespit edildi ve bu evde teröristlere barınma imkanı sağlayan 2 kişi yakalandı.

    OPERASYONDA İNTİHAR YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonun devamında, saldırılarla ilişkilendirilen 9 kişinin 6 eyalette gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda, 2 intihar yeleği, 2 uzaktan kumanda cihazı, 2 adet patlayıcı fünye, patlayıcı yeleklerin tahrip gücünü artırmak için kullanılan binlerce mermi ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Haberler>Dünya>Son dakika! İran, teröristlerin peşine düştü: Kanlı saldırıyla bağlantılı 11 kişi gözaltında
    Etiketler
    İranSon dakikaTerör örgütü
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