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    • 03 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:20

    Son dakika! İran'da Kasım Süleymani'yi anma töreni sırasında art arda patlamalar

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika... İran'ın Kirman kentinde, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

    Iran, Kasım Süleymani, Patlama

    İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda art arda patlama sesleri duyuldu.

    Kirman’da, Süleymani'nin mezarının yakınında gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görüldü.

    Son dakika! İran'da Kasım Süleymani'yi anma töreni sırasında art arda patlamalar

    Öte yandan, Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılmıştı.

    103 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İran'ın Kirman kentindeki acil servisler kurumu, Kasım Süleymani'nin mezarında düzenlenen anma töreni sırasında art arda meydana gelen iki patlamada ölü sayısının 103'e, yaralı sayısının ise 141'e yükseldiğini duyurdu.

    PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

    İran'ın Tasnim ajansı patlamaların bölgeye bırakılan 2 çantadan kaynaklandığını yazdı. Haberde çantaların uzaktan kumanda ile patlatıldığı bilgisine yer verildi.

    BBC Farsça servisi'ne göre Kirman Belediye Başkanı Said Şerbaf, patlamaların 10 dakika arayla gerçekleştiğini aktardı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İRAN'A TAZİYE MESAJI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Kirman eyaletindeki menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

    NE OLMUŞTU?

    ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

    Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

    Son dakika! İran'da Kasım Süleymani'yi anma töreni sırasında art arda patlamalar

    Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı. 

    İran yargısı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gibi suçlamalar nedeniyle Trump dahil 73 ABD'li hakkında 27 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurmuştu

    Haberler>Dünya>Son dakika! İran'da Kasım Süleymani'yi anma töreni sırasında art arda patlamalar
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    iranKasım Süleymanipatlama
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