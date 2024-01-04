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    • 04 Ocak 2024 19:13 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 19:41

    Son dakika! İran'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Reuters

    Son dakika haberi: İran'da gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesinin ardından henüz İran'dan resmi bir açıklama gelmedi.

    Son dakika! İran&#039;daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
    Son Dakika, Terör Örgütü, İran

    İran'ın Kirman şehrinde Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 4'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende art arda patlamalar meydana gelmişti. Etrafı kan gölüne çeviren saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 200'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı.

    KANLI SALDIRI DEAŞ ÜSTLENDİ

    Saldırının tüm dünyada yankıları sürerken İngiliz haber ajansı Reuters, kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu. Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesinin ardından henüz İran'dan resmi bir açıklama gelmedi.

    SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

    Öte yandan DEAŞ'ın saldırı üstlenmesinden saatler öncesinde İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ve ismini açıklmayan bir kaynak , Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarısıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemeleri hakkında detayları paylaşmıştı. 

    İlk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyleyen kaynak, güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktardı. kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti. Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

    Haberler>Dünya>Son dakika! İran'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
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    Son dakikaTerör örgütüİran
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