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16 Mart 2024 23:32 - Güncelleme : 16 Mart 2024 23:49

Son dakika: İsrail karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi: İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifasını talep eden binlerce kişi sokakları ateşe verirken, ortalık savaş alanına döndü.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: İsrail karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, savaş istemeyen binlerce İsrailli başkent Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenledi.

GÖSTERİCİLER SOKAKLARI ATEŞE VERDİ

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden ve esir anlaşması talep eden binlerce kişi, ülkede acilen seçime gidilmesi çağrısında bulunurken, caddeleri ateşe verdi. İsrail polisi ile göstericiler arasında çatışma çıkarken, polis sis bombası kullandı.

Son dakika: İsrail karıştı! Ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

'NETANYAHU SUÇLUDUR'

İsrail hükümetini protesto etmek üzere Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önünde toplanan binlerce kişi de acilen seçime gidilmesi çağrısı yaptı. Gösteride konuşan yedek subay Benny Barabash, “Netanyahu lider olarak suçludur. Yaşam ya da ölüm seçimi önümüzde” ifadelerini kullanırken, göstericiler, “Savaşa rağmen şimdi seçim, savaş yüzünden şimdi seçim” sloganları attı.

Son dakika: İsrail karıştı! Ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Gösterinin organizatörü ise yaptığı konuşmada, hükümetin yetkilerini bırakması çağrısında bulunarak, “Nereye baksanız kaos var. Bu politikanın sonucu, kaos politikasının ta kendisi” dedi.

Son dakika: İsrail karıştı! Ortalık savaş alanına döndü - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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