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03 Mart 2024 19:50 - Güncelleme : 03 Mart 2024 20:40

İsrail yine sivilleri vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyen sivillere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
İsrail yine sivilleri vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
İsrail, Gazze, Filistin, Saldırı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

"KORKUNÇ BİR KATLİAM"

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

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İNSANİ YARDIM ARACINI HEDEF ALMIŞLARDI

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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