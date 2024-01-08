08 Ocak 2024 23:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 23:53
Son dakika! İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına SİHA’lı suikast
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber, Dış Haberler
İsrail üst düzey Hizbullah komutanına SİHA ile suikast düzenledi. Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil hedef alındı. Lübnan güvenlik kaynakları ve Hizbullah saldırıda komutan Tawil'in öldüğünü doğruladı.
İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil İsrail'in saldırısında öldürüldü.
LÜBNAN VE HİZBULLAH DOĞRULADI
Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Khirbet Selme’ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü doğruladı. Kaynaklar, saldırıda Tawil’in içerisinde bulunduğu aracın doğrudan hedef alındığını paylaştı.
BİRÇOK SALDIRIDA GÖREV ALDI
Ölümü Hizbullah tarafından da doğrulanan Tawil, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah’a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail’e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı.