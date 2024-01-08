Son dakika! İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına SİHA’lı suikast

08 Ocak 2024 23:45 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 23:53

İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil İsrail'in saldırısında öldürüldü.

LÜBNAN VE HİZBULLAH DOĞRULADI

Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Khirbet Selme’ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü doğruladı. Kaynaklar, saldırıda Tawil’in içerisinde bulunduğu aracın doğrudan hedef alındığını paylaştı.

BİRÇOK SALDIRIDA GÖREV ALDI

Ölümü Hizbullah tarafından da doğrulanan Tawil, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah’a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail’e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı.