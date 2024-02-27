Joe Biden, dondurmasını yerken duyurdu: İsrail, Ramazan'da saldırılarını durduracak

27 Şubat 2024 09:02 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 10:12

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bine dayandı. Bölgede bir an önce saldırıların durdurulması için çağrılar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında Ramazan boyunca Gazze’deki saldırılarını durduracağını duyurdu. Biden, "Ramazan geliyor ve tüm rehineleri çıkarmak için bize zaman tanımak adına İsrailliler, Ramazan ayında faaliyette bulunmayacak" ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE KADEMELİ DÖNÜŞ...

Hamas'a tüm askeri operasyonların 40 gün durdurulmasını öngören Paris Anlaşması'nın taslağı da iletildi. Buna göre; anlaşma askerlik çağındaki erkekler haricinde yerinden edilmiş sivillerin kuzey Gazze'ye kademeli dönüşünü öngörüyor.

YARDIM TIRLARININ GİRİŞİNE İZİN VERİLECEK

Anlaşma kapsamında Gazze'ye günlük 500 yardım tırının girişine izin verilecek. Tüm İsrailli kadınlar, 19 yaşından küçük çocuklar, yaşlı ve hasta rehinler Filistinli mahkumlarla değişim karşılığında serbest bırakılacak. 10 Filistinli mahkum karşılığında 1 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

ATEŞKES ANLAŞMASININ İLK AŞAMASI BELLİ OLDU

Al Jazeera kaynaklarına göre ise Hamas-İsrail arasında ateşkes anlaşmasının ilk aşaması şu şekilde;

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne yardım ve geçici ev girişini artırma ve ağır makine ve teçhizat getirme talebini kabul etti.

İsrail, askerlik çağındakiler hariç, yerinden edilenlerin kademeli olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesini şart koştu.

İsrail, kuvvetlerini kalabalık alanların dışında yeniden konumlandırmayı ve havadan keşifleri günde 8 saat durdurmayı önerdi

İsrail, aralarında yüksek ceza bulunanların da bulunduğu 400 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etti

İsrail'in 400 mahkumu serbest bırakması, 40 İsrailli kadın ve yaşlı mahkumun serbest bırakılmasıyla eşleşecek

BIDEN'IN CİDDİYETSİZLİĞİ KAMERADA

Neredeyse tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle takip ettiği Gazze'deki son gelişmeler ABD Başkanı Joe Biden'ın hiç umurunda değil gibi duruyor.

İsrail-Hamas arasında ateşkesin ne zaman başlayacağı sorusuna Joe Biden, elindeki naneli dondurma külahını tutarken "en azından hafta sonu umuyorum" diyerek cevap vermesi oldukça tepki çekti.