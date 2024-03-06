Son dakika! Miçotakis'in Odessa ziyareti sırasında Rusya kenti vurdu
Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna’nın Odessa bölgesine ziyareti sırasında kent Rusya tarafından vuruldu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna'ya gizlice düzenlediği ziyaret Rusya saldırısıyla ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için Odessa'ya giden Miçotakis'in ziyareti sırasında bombalar patladı.
Zelenskiy ile görüşmek üzere gittiği Odessa'nın limanı yakınında Rusya, insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Kaynaklara göre ise patlamanın hemen öncesinde hava saldırısı alarmı verildi.
ATİNA YÖNETİMİ RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI
Miçotakis'in ve Yunan heyetin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Fakat Miçotakis'in Ukrayna gezisine ilişkin Atina yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.