Son dakika! Miçotakis'in Odessa ziyareti sırasında Rusya kenti vurdu

06 Mart 2024 14:38 - Güncelleme : 06 Mart 2024 15:19

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna'ya gizlice düzenlediği ziyaret Rusya saldırısıyla ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için Odessa'ya giden Miçotakis'in ziyareti sırasında bombalar patladı.

Zelenskiy ile görüşmek üzere gittiği Odessa'nın limanı yakınında Rusya, insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Kaynaklara göre ise patlamanın hemen öncesinde hava saldırısı alarmı verildi.

ATİNA YÖNETİMİ RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Miçotakis'in ve Yunan heyetin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Fakat Miçotakis'in Ukrayna gezisine ilişkin Atina yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.