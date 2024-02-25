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25 Şubat 2024 19:32 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 19:46

Son dakika: Rus İHA'sı Alman Bakan'ın peşine takıldı! Bölge bombalandı

Son dakika haberi: Bir Rus İHA'sı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna'nın Karadeniz'de bulunan liman kenti Mıkolayiv'a yaptığı ziyaret sırasında takibine takıldı. Alman Bakan'ın ziyareti güvenlik endişeleri nedeniyle yarıda kesildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Ajanslar
Son dakika: Rus İHA&#039;sı Alman Bakan&#039;ın peşine takıldı! Bölge bombalandı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Alman basınına yaptığı açıklamasında, Almanya tarafından finansmanı sağlanan bir içme suyu arıtma tesisini ziyaret etmek için Mıkolayiv kentine giden Annalena Baerbock ve heyetinin bir Rus insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edildiğinin tespit edilmesi üzerine ziyaretin yarıda kesildiği ve heyetin zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

ALMAN BAKAN ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Açıklamada, söz konusu İHA'nın, bir süre izleme yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Alman medyasındaki haberlerde de Baerbock'un bölgeden ayrılmasının ardından Mıkolayiv'de bir hava saldırısı gerçekleştiği, Alman Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyaretini sonlandırarak ülkesine döndüğü belirtildi.

Son dakika: Rus İHA'sı Alman Bakan'ın peşine takıldı! Bölge bombalandı - 1. Resim

DÜN ODESSA'YA GİTMİŞTİ

Baerbock, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için dün Odessa kentine gitmişti.

Son dakika: Rus İHA'sı Alman Bakan'ın peşine takıldı! Bölge bombalandı - 2. Resim

Almanya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da Ukrayna'ya yönelik yeniden inşa yardımının 100 milyon avro daha artırılarak 1 milyar avroya çıkarılacağı açıklandı.

Almanya'nın ayrıca haziran ayında Berlin'de Ukrayna için bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar
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