Son dakika! Rus lider Putin'den Batı'ya nükleerli tehdit

29 Şubat 2024 13:07 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 13:26

Rusya'da seçimlere iki hafta kala halka seslenen Rus lider Vladimir Putin, yine Batı'yı hedef aldı. Üstelik Putin bu kez nükleer tehdidinde de bulundu. Batı'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklediğini söyleyen Rus lider, ''Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor'' dedi.

Rusya gibi güçlü bir ülke olmadan güçlü bir dünya düzeninin mümkün olmayacağını belirten Putin, Moskova'nın stratejik istikrar açısından ABD ile diyaloğa hazır olduğunu fakat müzakere baskılarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

''ABD İLE DİYALOG KURULABİLİR AMA MÜZAKERE EDİLEMEZ''

Ayrıca Rusya'nın ulusal güvenlik sorunlarından ayrı olarak ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakere yapılması olasılığını da reddetti.

Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyonu' desteklediğini bir kez daha dile getiren Rus lider, ''Kimsenin Rusya'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğiz. Batı, Rusya'yı içeriden zayıflatmaya çalışıyor" dedi.

Putin, konuşmasının devamında, "Ordumuzun Ukrayna'da insiyatifi var, yeni bölgeleri özgürleştiriyor. Çatışmayı sona erdi̇rmek, özel askeri̇ operasyon görevleri̇ni̇ çözmek i̇çi̇n her şeyi̇ yapacağız" ifadelerini kullandı.

''KENDİ TOPRAKLARINDA HEDEF OLABİLİRLER''

Rus lider, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması tartışması hakkında ise şunları söyledi: "İşgalciler için sonuçlar daha trajik olacak, topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı?"

"Stratejik nükleer kuvvetlerin tam hazır durumda" olduğunu ifade eden Putin, şöyle devam etti:

"Güçlü bir Rusya olmadan sağlam bir küresel düzen mümkün değildir. Arap ülkeleri ve Latin Amerika ile bağları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Putin ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak "batı yönündeki askeri grupları güçlendirme" planlarını açıkladı.