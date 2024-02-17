Rusya Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrini ele geçirdi

17 Şubat 2024 23:48 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 00:23

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

"AVDİYİVKA KENTİNİ ELE GEÇİRDİK"

"Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerinin Donetsk bölgesindeki diğer yerleşim birimlerinin ele geçirilmesi yönünde saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.